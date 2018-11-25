"هارتس".. السعودية استعانت بشركة صهيونية بمجال التكنولوجيا للتجسس على المعارضين

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد، أن شركة "السايبر" الإسرائيلية "إن إس أوه"، أجرت مفاوضات مع المملكة السعودية لبيع قدرات هجومية متطورة للمخابرات السعودية، تُساعدها على اختراق أجهزة هواتف المعارضين في الداخل والخارج للتجسس عليهم.



وأوضحت الصحيفة أن هذه المفاوضات جاءت قبل أشهر معدودة، من احتجاز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمعارضيه من الأمراء، مشيرة إلى أن المفاوضات الرئيسية عقدت في يونيو 2017، في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة النمساوية فيينا حضرها من الجانب السعودي "عبد الله المليحي" المقرّب من رئيس المخابرات آنذاك، والأمير تركي الفيصل، وعدد من مسئولي الشركة الإسرائيلية "تكنولوجيا خيالية".



وبحسب الصحيفة، فإن الإسرائيليين طلبوا خلال الجلسة من القطاني، الذهاب إلى المجمع التجاري المجاور، وشراء جهاز آيفون جديد ومنحهم رقمه فقط، ومن ثم كشفوا للسعوديين كيف أنهم اخترقوا الجهاز وسجّلوا المكالمات.



ولم تكن تلك الجلسة الوحيدة بين الجانبين إذ سبق وأن اجتمعوا في أبو ظبي، ولاحقا في قبرص. وأبدى السعوديون رغبة بشراء تقنيات من الشركة الإسرائيلية، بقيمة ملايين الدولارات.

الجدير بالذكر أن إسرائيل تمتلك قدرة تكنولوجية تعتبرها هي ورقتها الرابحة وتشارك الدول العربية لا سيما الخليجية الكيان الصهيوني العداء لإيران.

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