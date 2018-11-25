Responsive image

-3º

28
نوفمبر

الأربعاء

26º

28
نوفمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • رويترز: الرئاسة التونسية ألغت المؤتمر الصحفي مع ولي العهد السعودي بن سلمان واكتفت بدعوة المصورين فقط تفاديا لإحراجه
     منذ 7 ساعة
  • ​أزمة المغرب والسعودية تشتد بعد رفض الرباط استقبال ابن سلمان
     منذ 11 ساعة
  • وزير الإعلام السوداني ينفي مزاعم صهيونية عن زيارة مرتقبة لنتنياهو للسودان، ويقول: " العداء بين السودان و"إسرائيل" فكريا ودينيا مستمر إلى أن تقوم الساعة
     منذ 11 ساعة
  • وصول نائب مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف لقطاع غزة عبر حاجز ايرز شمال قطاع غزة
     منذ 19 ساعة
  • فرنسا تعتقل مسؤولا في مجلس الشيوخ بتهمة "التجسس لصالح كوريا الشمالية"
     منذ 19 ساعة
  • وزير الإعلام السوداني: العداء بين السودان و"إسرائيل" فكريا ودينيا مستمر إلى أن تقوم الساعة
     منذ 19 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:58 صباحاً


الشروق

6:24 صباحاً


الظهر

11:42 صباحاً


العصر

2:35 مساءاً


المغرب

5:00 مساءاً


العشاء

6:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الوفاق الوطني بالبحرين تُعلن فشل الانتخابات البرلمانية

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 301
الوفاق الوطني بالبحرين تُعلن فشل الانتخابات البرلمانية

أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين فشل الانتخابات البرلمانية والبلدية.

جاء ذلك حسب تصريحات الشيخ "حسين الديهي" في بيروت، حيث أشار إلى كل التجاوزات والتزوير الذي الطال تلك الانتخابات.
وأَضاف الديهي:"استمرار حملات التخويف والترهيب للمواطنين لدفعهم علی المشاركة وتهديد طلاب جامعة البحرين بلائحة من العقوبات، توجيه المجنسين بأعداد لافتة وكبيرة للتصويت في المراكز العامة حتى لا يتم اكتشاف الأصوات في الكتلة المتحركة".

وكشف الشيخ الديهي عن نسبة المشاركة التي لم تتعدى الـ30%، مؤكدًا على أن هناك صور تُثبت خلو المراكز من الناخبين 

يذكر أن تلك الانتخابات شهدت هجومًا من قبل أعضاء في الكونجرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي، حيث أكدوا على أنه من الصعب أن يعترف المجتمع الدولي بالانتخابات المقبلة باعتبارها شرعية، لا يمکن أن تكون حرة أو عادلة أو تتمتع بالشرعية.

  
الجدير بالذكر أن انتخابات أمس السبت سماها البحرينيون سجلت مقاطعة واسعة وسمها الشعب البحريني بـ"السبت الأسود".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers