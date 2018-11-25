الوفاق الوطني بالبحرين تُعلن فشل الانتخابات البرلمانية

أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين فشل الانتخابات البرلمانية والبلدية.

جاء ذلك حسب تصريحات الشيخ "حسين الديهي" في بيروت، حيث أشار إلى كل التجاوزات والتزوير الذي الطال تلك الانتخابات.

وأَضاف الديهي:"استمرار حملات التخويف والترهيب للمواطنين لدفعهم علی المشاركة وتهديد طلاب جامعة البحرين بلائحة من العقوبات، توجيه المجنسين بأعداد لافتة وكبيرة للتصويت في المراكز العامة حتى لا يتم اكتشاف الأصوات في الكتلة المتحركة".

وكشف الشيخ الديهي عن نسبة المشاركة التي لم تتعدى الـ30%، مؤكدًا على أن هناك صور تُثبت خلو المراكز من الناخبين

يذكر أن تلك الانتخابات شهدت هجومًا من قبل أعضاء في الكونجرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي، حيث أكدوا على أنه من الصعب أن يعترف المجتمع الدولي بالانتخابات المقبلة باعتبارها شرعية، لا يمکن أن تكون حرة أو عادلة أو تتمتع بالشرعية.



الجدير بالذكر أن انتخابات أمس السبت سماها البحرينيون سجلت مقاطعة واسعة وسمها الشعب البحريني بـ"السبت الأسود".

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