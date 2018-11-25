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الجزائر تدين"الاغتيال المريع" لخاشقجي للمرة الأولي

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 414
الجزائر تدين"الاغتيال المريع" لخاشقجي للمرة الأولي

أدان علي الشريف الناطق باسم خارجية الجزائر ، اليوم الأحد 25 نوفمبر ، بقوة في أول تصريح رسمي الاغتيال المريع للصحفي السعودي جمال خاشقجي بداية أكتوبر الماضي بقنصلية بلاده بإسطنبول.

وتزامن تعليق الخارجية الجزائرية على الحادثة مع نشر معلومات شبه رسمية عن زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الجزائر مطلع ديسمبر القادم عقب ما ينويه من زيارة لتونس في إطار جولة عربية.

وقد أثار الإعلان عن هذه الزيارة جدلا في الجزائر خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي حيث أطلق ناشطون حملات لمعارضة قدومه.


وصرح عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم وهي اكبر حزب إسلامي في الجزائر أمس أن الزيارة "لا تخدم صورة الجزائرعربيا ودوليا".

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