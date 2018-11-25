ارتفاع عدد المصابين لـ 171 جراء زلزال ضرب إيران اليوم

ارتفع إلى 171 عدد المصابين جراء الزلزال الذي ضرب محافظة كرمنشاه شمال غربي إيران، مساء الأحد، حسب مسؤول محلي، وقال مرتضى سليمي، مسؤول في الهلال الأحمر الإيراني للتلفزيون الحكومي، إن 171 شخصًا أصيبوا بجروح، مشيرا أن معظم تلك الجراح طفيفة.



وفي وقت سابق، نقلت قناة "العالم" الإيرانية، عن محافظ كرمانشاه، هوشنك بازوند، قوله إن الزلزال تسبب في إصابة أكثر من 100 شخص بمدن كيلان غرب وسربل ذهاب وقصر شيرين، كما أفادت بإرسال 18 فريق إنقاذ لتقييم الخسائر في المناطق التي ضربها الزلزال.

ضرب زلزال مركزه إيران، مساء الأحد، المنطقة الحدودية، ما أدى إلى وصول تداعياته إلى العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية ودولة الكويت، قال المركز الأمريكي للزلازل: إن درجة الزلزال بلغت 6.3 على مقياس ريختر، ومركزه محافظة إيلام الإيرانية الحدودية مع العراق.



وأعلنت وكالة الأنباء العراقية أن الزلزال شعر به سكان العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية، ووفقا للوكالة، فقد طالت الهزة الأرضية، التي وصفها السكان بأنها هزة أرضية كبيرة، كركوك والسليمانية وبابل وواسط.

