إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب على طريق شرق العوينات- أسوان

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الأحد، 25 نوفمبر، في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق "شرق العوينات - أسوان" بنطاق محافظة الوادي الجديد، وتلقي أمن الوادى الجديد، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة، نقل على طريق شرق العوينات أسوان، مما أسفر عن إصابة كلا من كمال الدين أحمد مصطفى 50 سنة من محافظة قنا مصاب بكدمات وسحجات، عبد المالك أحمد على 38 سنة من محافظة سوهاج مصاب اشتباه كسر بالفقرات، وعبدالهادى سعد عبدالهادى 40 سنة من أسوان مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه نزيف بالمخ، ويسرى على الدين عبد العال 45 سنة من محافظة سوهاج مصاب بكدمات، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل العام، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

