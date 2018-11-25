إنقاذ 27 مهاجرًا غير شرعي شمال شرق مدينة الخمس غرب ليبيا

أعلن الناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، مساء اليوم الأحد، 25 نوفمبر، إنقاذ 27 مهاجرًا غير شرعي من الغرق كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 68 ميلًا بحريًا شمال شرق مدينة الخمس غرب البلاد، وقال قاسم في تصريح أوردته "بوابة الوسط" الليبية إن عملية الإنقاذ جرت ليلة الجمعة الماضية بعد تلقي دورية الزورق "قمينس" التابع لقطاع حرس السواحل الأوسط بلاغا بالخصوص.



وأضاف أن القارب ضم مهاجرين من نيجيريا، السودان،إريتريا،السنغال والصومال بينهم 24 رجلا وثلاث نساء، مؤكدا أنهم نُقلوا إلى نقطة إنزال الخمس بعد إنقاذهم وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين لهم وتسليمهم إلى مركز إيواء سوق الخميس التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

