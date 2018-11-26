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استمرارًا للتطبيع.. البحرين تستضيف وزير الاقتصاد الصهيوني منتصف إبريل

منذ يوم
عدد القراءات: 316
استمرارًا للتطبيع.. البحرين تستضيف وزير الاقتصاد الصهيوني منتصف إبريل

أشارت وسائل إعلام عبرية إلى تلقي وزير الاقتصاد الصهيوني "إيلي كوهين" دعوة رسمية من البحرين لزيارتها منتصف شهر أبريل.
جاء ذلك حسب ما ذكره موقع "مكان" الصهيوني، الذي أكد على أن الزيارة تأتي للمشاركة في مؤتمر عالمي في مجال التكنولوجيا والابتكار ينظمه البنك الدولي.
وأضاف الموقع موقع أن المؤتمر الذي ينظمه البنك المركزي، سيعقد على مستوى وزاري، لبحث ما أنجزته بلدان "الستارت أب" الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وتطرقت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى الهدف من الزيارات الإسرائيلية الجديدة مؤخرا لدول عربية، معتبرة أنها تصب في محاولة تل أبيب إقامة علاقات علنية مع دول خليجية.

يُذكر أن دول الخليج تنال استحسان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بينيامين نتنياهو" حيث أشار مؤخرًا إلى العمل على التطبيع مع دول الخليج، وأكد على أن العلاقات مع الدول العربية أكبر من أي وقت مضى في تاريخ تل أبيب.


الجدير بالذكر أن وزير الخارجية البحريني "خالد بن أحمد"، كان قد كتب على تويتر: "رغم الخلاف القائم، إلا أن لدى السيد بنيامين نتنياهو موقفا واضحا لأهمية استقرار المنطقة، ودور المملكة العربية السعودية في تثبيت ذلك الاستقرار".

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