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تُركيا تُطالب السعودية بتقديم ما لديها من معلومات في قضية "خاشقجي"

منذ يوم
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تُركيا تُطالب السعودية بتقديم ما لديها من معلومات في قضية "خاشقجي"

طالب "جاويش أغلو" وزير الخارجية التركي، المدعي العام السعودي بتقديم المعلومات حول قضية مقتل خاشقجي، طالما أن المتهمين في القضية تحت أيدي السلطات السعودية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في أنقرة حيث قال أن "التحقيقات التركية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي متواصلة بكثافة".

أشار أغلو إلى أن بلاده ستتعاون بشكل كامل في حال فتح تحقيق دولي في قضية خاشقجي، مُطالبًا المدعي العام السعودي تقديم معلومات حول القضية، لأن المعتقلين في يد سلطات الرياض.

الجدير بالذكر ان وزير الخارجية التُركي كان قد دعا الخميس الماضي المجتمع الدولي، إلى إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، نافيًا نية الجانب التُركي في انهاء القضية في الوقت الراهن.

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