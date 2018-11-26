ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إيران إلى 771

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وصل عدد مصابي زلزال إيران اليو م الأثنين 26 نوفمبر إلى 771 جريحا، بحسب الحصيلة الجديدة.

ونقلت وكالة "إرنا" عن محمود رضا مرادي رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة كرمانشاه إن "عدد إصابات الزلزال الذي ضرب مساء أمس الأحد المحافظة بلغ 771 شخصًا".