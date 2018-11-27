بالفديو: البيان الختامي لمؤتمر الوحدة الاسلامية بطهران

أكد البيان الختامي لاعمال مؤتمر الوحدة الاسلامية الذي قرأه القيادي في حركة حماس اسامة حمدان ، في دورته الثانية والثلاثين بطهران ، اليوم الأثنين 26 نوفمبر على أن فلسطين هي القضية المركزية العادلة للأمة الإسلامية، وأن "الكيان الصهيوني" هو العدو الأول ويجب مقاومته بكل طاقتنا.
و طالب البيان "البلدان الإسلامية بضرورة توحيد الصف وإنهاء الصراعات ، وبدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم الصهاينة والعمل على رفع الحصار عن غزة، كما رفض كل أنواع التطبيع بكل المجالات مع العدو".
واضاف البيان رفض المؤتمر "لصفقة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية وكل أشكال التسوية مع الاحتلال ، ونقل عاصمتة للقدس الشريف".
كما تطرق البيان للقضية اليمنية" مشددا على ضرورة إنهاء الحرب ووقف المجاعة الجماعية.