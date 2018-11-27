بالفديو: البيان الختامي لمؤتمر الوحدة الاسلامية بطهران

أكد البيان الختامي لاعمال مؤتمر الوحدة الاسلامية الذي قرأه القيادي في حركة حماس اسامة حمدان ، في دورته الثانية والثلاثين بطهران ، اليوم الأثنين 26 نوفمبر على أن ​فلسطين​ هي القضية المركزية العادلة للأمة الإسلامية، وأن "الكيان الصهيوني" هو العدو الأول ويجب مقاومته بكل طاقتنا.

و طالب البيان "البلدان الإسلامية بضرورة توحيد الصف وإنهاء الصراعات ، وبدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم الصهاينة والعمل على رفع الحصار عن غزة، كما رفض كل أنواع التطبيع بكل المجالات مع العدو".

واضاف البيان رفض المؤتمر "لصفقة ترامب​ لتصفية القضية الفلسطينية وكل أشكال التسوية مع الاحتلال ، ونقل عاصمتة للقدس الشريف".

كما تطرق البيان للقضية اليمنية" مشددا على ضرورة إنهاء الحرب ووقف المجاعة الجماعية.