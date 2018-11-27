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بسبب قضيتي اليمن وخاشقجي.. هيومن رايتس ووتش تُطالب الأرجنتين بالتحقيق مع بن سلمان

منذ 22 ساعة
عدد القراءات: 509
بسبب قضيتي اليمن وخاشقجي.. هيومن رايتس ووتش تُطالب الأرجنتين بالتحقيق مع بن سلمان

طالبت منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" الأرجنتين باستغلال بند في دستورها المتعلق بجرائم الحرب، والتحقيق مع ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في أحداث حرب اليمن وقضية خاشقجي.


يأتي ذلك عقب إعلان بن سلمان مشاركته في افتتاح قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس نهاية الأسبوع الحالي


ومن جانبها أكد "سارة ويتسون" مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة في تصريحات لوكالة رويترز على أن المنظمة قدمت المعلومات لممثلي الادعاء في الأرجنتين على أمل أن يحققوا في تورط ومسؤولية بن سلمان بجرائم الحرب في اليمن وكذلك تعذيب المدنيين، وبينهم الصحفي جمال خاشقجي.

 

الجدير بالذكر أن بعض وسائل إعلام أرجنتينية، نقلت عن مصادر قضائية قولها إنه من غير المرجح أن تأخذ السلطات على عاتقها القضية ضد ولي العهد السعودي.

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