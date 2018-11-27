تُركيا: لا نُصدق أن المتهمين بقتل خاشقجي تصرفوا من تلقاء أنفسهم

أشار وزير الخارجية التركي "جاويش أوغلو"، إن بلاده لا تصدق أن المتهمين بقتل خاشقجي ارتكبوا جريمتهم من تلقاء أنفسهم.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية التُركي لصحيفة ألمانية، تطرقت إلى قضية اغتيال خاشقجي، والعلاقات التركية مع ألمانيا والولايات المتحدة.

وأضاف الوزير التُركي قائلاً: "الأشخاص الذين حضروا إلى تركيا لقتل خاشقجي لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم، ونحن متأكدون من ذلك، ما كانوا ليتجرؤوا على فعل هذا الأمر، وبالطبع أنا لا أتحدث دون دليل".

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، تواجه أزمة دولية عقب إعلانها مقتل خاشقجي، في شجار مع بعض مسئولي القنصلية، وقوبلت تلك الرواية بالتكذيب وسط مطالبات بإعلان حقيقة الحادث، والكشف عن مكان جثة خاشقجي.

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