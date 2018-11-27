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ترامب يُهاجم قناة "سي إن إن" ويلمح لإنشاء قناة

منذ 19 ساعة
عدد القراءات: 352
ترامب يُهاجم قناة "سي إن إن" ويلمح لإنشاء قناة

استمر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في انتقاده وهجومه لقناة "سى إن إن" الأمريكية، ملمحا إلى إمكانية تأسيس قناة تلفزيونية بديلة.

جاء ذلك في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث قال: "على الرغم من أن عمل قناة سى إن إن في الولايات المتحدة ليس هو الأفضل حسب الدراسات الأخيرة، وليس لديهم منافسة قوية في الإعلام العالمي. فإن القناة هي صوت أمريكا الخادع وغير الصادق. لهذا يجب فعل شيء، ومن بين الأمور المطروحة إنشاء قناة أمريكية عالمية لإظهار مدى عظمة الولايات المتحدة في العالم".


الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كان قد هاجم سابقا العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، منذ توليه منصبه في يناير 2017 بسبب الانتقادات التي توجها الصحافة والإعلام سياساته.

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