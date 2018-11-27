تأجيل محكمة رجل الأعمال حسن مالك و23 آخرين لجلسة 16 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، مساء اليوم الثلاثاء، 27 نوفمبر، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة رجل الأعمال حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، لجلسة 16 ديسمبر لمرافعة الدفاع.

