انهيار 4 منازل جزئيا في كوم أمبو بأسوان

شهدت منطقة عزبة حجاجي التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، 27 نوفمبر، انهيار 4 منازل بشكل جزئي ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية، وكان إخطار وصل لمركز شرطة كوم أمبو من أهالي منطقة عزبة حجاجي بتعرض 4 منزل للانهيار، وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ قوة من مركز الشرطة برئاسة المقدم صالح صلح، والذين قاموا بمعاينة المنازل التي تعرضت للانهيار وتبين أنها منازل قديمة مبنية بالطوب اللبن.

وتم اصطحاب أصحاب المنازل المنهارة إلى ديوان المركز وتحرر محضر بالواقعة، وكانت لجنة من مجلس مدينة كوم أمبو انتقلت إلى المكان في إطار حصر الخسائر لتحديد قيمة التعويضات التي سوف تصرف للمتضررين ولم يسفر الانهيار الجزئي المنازل عن أي خسائر في الأرواح.