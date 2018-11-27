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الاتحاد الأوروبى يؤكد عزمه على الحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران

منذ 9 ساعة
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الاتحاد الأوروبى يؤكد عزمه على الحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران

جددت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، مساء اليوم الثلاثاء، 27 نوفمبر، التأكيد على عزم الاتحاد الحفاظ على الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران عام 2015 وذلك بعد اجتماعها مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، وقالت خدمة العمل الخارجي الأوروبية في بيان "عبرا عن عزمهما الحفاظ على الاتفاق النووي باعتبار ذلك احتراما للاتفاقات الدولية ودعامة أساسية للأمن الأوروبي والإقليمي، وكررت فيديريكا موجيريني خلال الاجتماع أيضا موقف الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا محل الاهتمام مثل دور إيران في المنطقة.
                                                                           

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