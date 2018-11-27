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اليمن: كل الشكر للشعوب العربية التي رفضت استقبال قاتل أطفالنا

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 234
اليمن: كل الشكر للشعوب العربية التي رفضت استقبال قاتل أطفالنا

توجه مصدر مسؤول في المجلس السياسي الأعلى اليمني، اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر ، بالشكر لمواقف التضامن لعدد من الشعوب العربية الحرة التي رفضت زيارة ولي عهد النظام السعودي تعبيراً عن مساندتها وتضامنها مع الشعب اليمني تجاه ما يتعرض له من عدوان من التحالف العربي بقيادة السعودية وقتل للأطفال.

وقال المصدر في تصريح له ان مواقف الشعوب الغربية تدل على وحدتها وحجم الغضب الشعبي العربي ضد حلف العدوان على اليمن بقيادة الرياض.

وأوضح ”إن المزيد من العزل والرفض والمقاطعة الشعبية والرسمية للسعودية والإمارات التي تنفذ أجندة أمريكية صهيونية في المنطقة لتصفية القضية الفلسطينية، يعد انتصاراً لقضية العرب والمسلمين“. داعيا كل المنظمات الإنسانية  والمكونات والأحزاب وكذا الأنظمة الحرة إلى أن يكون لها مواقف مشرفة ومساندة ضد حصار الشعب اليمني والاعتداء عليه واحتلال أراضيه.

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