إصابة 3 أشخاص بالاختناق في حريق بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، 27 نوفمبر، فى حريق بعزبة حلمى التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم تحويلهم لمركز السموم بالإسكندرية،تلقى أمن البحيرة، إخطارا من الرائد إسلام قطب رئيس المباحث بمركز شرطة الدلنجات من الدكتور رضاء بكر، مدير مستشفى الدلنجات العام بوصول كل من:" أحمد. ع. خ " عامل 35 عامًا، " سالم. م. ال " 33 عامًا، " ع. س. م " 3 سنوات نجل الثانى مصابين بحالة اختناق.. وتم تحويل الثانى لمستشفى جامعة الإسكندرية والثالث لمركز السموم بكفر الدوار، وبالانتقال تبين حدوث ماس كهربائى بالثلاجة وراء الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.