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مسئول تُركي سابق: بريطانيا حاولت خطف خاشقجي لإنقاذه

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 397
مسئول تُركي سابق: بريطانيا حاولت خطف خاشقجي لإنقاذه

أشار مسئول استخباراتي تركي سابق، إلى أن صراع ما حدث بين أجهزة المخابرات على خاشقجي، وأن بريطانيا مهدت لسيناريو لكنه فشل.


جاء ذلك حسب تصريحات مسئول سابق بالمخابرات التُركية، نقلتها صحيفة "ملليت"، حيث قال المسئول: "مخابرات بريطانيا وضعت خطة، وكانت ستتدخل لخطف خاشقجي وإنقاذه".


وأضاف المسئول التُركي: "بريطانيا اتخذت مثل هذه الخطوة، لأنها رأت أن أمريكا تسعى لإعادة تشكيل المنطقة، بالتعاون مع إسرائيل ومصر والسعودية والأردن".


وأشار إلى أن المخابرات البريطانية كانت على علم بأن هناك فخًا لخاشقجي، وكانت ستتدخل لخطفه لولا ذهابه قبل يوم واحد من الذي حددته بريطانيا لعناصرها".

وأختتم تصريحاته قائلاً: "المشكلة ليست في النفط، وإنما في بيع أسهم شركة أرامكو والبلد الذي ستبقى فيه هذه الأموال، فإذا بيعت الأسهم لأمريكا ستبقى الأموال في أمريكا، وإذا أشترتها بريطانيا ستبقى الأموال في بريطانيا، مؤكدًا على أن المبلغ يتجاوز الـ450 مليار دولار".

 

الجدير بالذكر أن خاشقجي كان قد قُتل فور دخوله قنصلية بلاده، على يد مجموعة سعودية رتبت لاغتياله وإخفاء جثته، وهذا ما دفع تركيا لكشف تفاصيل الواقعة بأدلة وتسجيلات صوتية ومرئية، في حين تنفي الرياض مسئوليتها عن اغتياله، وتُشير إلى أن المجموعة المتهمة في قتله كانت مهمتها إعادته إلى المملكة، لكنها قتلته في نهاية، وقوبلت الرواية السعودية بالتكذيب.

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