واشنطن تسعى لعرقلة مباحثات مجلس الأمن حول الهدنة بـ"اليمن"

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي، بضرورة تأجيل مشروع قرار بريطاني يدعو إلى هدنة في اليمن، حتى إجراء محادثات السلام المقررة في السويد أول ديسمبر.

جاء ذلك في تصريحات على لسان مصدر دبلوماسي، نقلها موقع "العالم الآن"، حيث قال أن البعثة الأمريكية في مجلس الأمن تسعى لعرقلة التصويت على مشروع وقف إطلاق النار باليمن.

وأضاف: "الولايات المتحدة أبلغت مجلس الأمن الدولي أنه ينبغي تأجيل مشروع قرار بريطانيا، وذلك إلى حين إجراء محادثات السلام المقررة في السويد أوائل الشهر القادم".



ويري مراقبون أن طلب التأجيل يعود إلى التحالف القوي بين المملكة السعودية وواشنطن، لذلك تعمل أمريكا على إكساب التحالف العربي وقتًا لممارسة عدوانه على المدنيين في اليمن بحجة محاربة جماعة الحوثي، وتحقيق تقدم بالحديدة، لتعزيز الموقف السعودي على طاولة المفاوضات، ويرى آخرون أن عرقلة القرار، تسعى به أمريكا لانفراد بالملف اليمني .



الجدير بالذكر أن القرار البريطاني هو أوّل مشروع قرار حول اليمن تتم مناقشته في مجلس الأمن منذ ثلاث سنوات، يدعو إلى هدنة فوريّة في مدينة الحديدة.

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