البنتاجون تُحذر روسيا من العبث بموقع هجوم كيماوي

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" روسيا يوم أمس الثلاثاء، من العبث بموقع الهجوم بالغاز على حلب السورية، وطالبتها بالسماح للمحققين بتفتيش الموقع.

جاء ذلك على لسان "شون روبرتسون" المتحدث باسم البنتاجون حيث قال: "نُحذر روسيا من العبث في موقع آخر لهجوم يشتبه بأنه بالأسلحة الكيماوية، كما نحث روسيا على تأمين سلامة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى يتسنى التحقيق في هذه المزاعم بصورة عادلة وشفافة".

يأتي ذلك عقب اتهام الولايات المتحدة في أبريل الماضي روسيا بمنع مفتشين دوليين من الوصول إلى موقع يشتبه بأنه تعرض لهجوم بغاز سام في مدينة دوما السورية.

ومن جانبها قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها ستحقق في هجوم الغاز والذي وقع السبت الماضي في حلب، وأسفر عن إصابة نحو الـ100 شخص.

كما حملت الحكومة السورية مسلحي المعارضة مسئولية هذا الهجوم، وطالبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إرسال فريق إلى المدينة لتقصي الحقائق.

الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت الأحد الماضي، إن طائراتها الحربية نفذت ضربات جوية ضد مسلحين في إدلب، حملتهم مسؤولية إطلاق الغاز السام على حلب

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