هآرتس: بن سلمان حاول شراء أجهزة تجسس من "إسرائيل"

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن وسيطا يهوديا من أصول بريطانية حول إقناع رئيس وزراء الكيان الصهيونى الأسبق إيهود باراك عام 2015 بعقد صفقة لشراء تكنولوجيا حساسة لصالح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



واضحت إن الوسيط تواصل خلال اتصال هاتفي مع باراك من الإمارات وأبلغه أنه التقى بأطراف سعودية قبل 7 أسابيع في دبي وكان الهدف الاطلاع على عرض تقني لحلول "سايبر واعتراض تجسسي" ، مما مدى الحلف الذي نسج بين "الكيان" والسعودية بفضل التكنولوجيا الاختراقية والتجسسية.

واضافت بأن الهدف من ذلك كان عقد صفقة لبيع تكنولوجيا سايبر هجومية تساعد السعودية على اختراق مكالمات هاتفية لمواطنين سعوديين وأعدائها".