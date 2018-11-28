Responsive image

28
نوفمبر

الأربعاء

26º

28
نوفمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • بومبيو: جهود إدارة ترمب لإعادة بناء الشراكة السعودية الأمريكية لا شعبية لها بالأوساط السياسية في واشنطن
     منذ 44 دقيقة
  • بوتين: حادث مضيق كيرتش حدودي ضخمته كييف قبل الانتخابات الرئاسية
     منذ 4 ساعة
  • بوتين: من يحاولون منع وصول الدولار إلى روسيا يلحقون الضرر بأنفسهم في المقام الأول
     منذ 5 ساعة
  • روسيا: إخلاء محطة للسكك الحديدية و12 مركزاً تجارياً في موسكو بعد معلومات مجهولة المصدر عن وجود قنبلة
     منذ 6 ساعة
  • وصول محمد بن سلمان إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة العشرين
     منذ 6 ساعة
  • العراق.. انتشال 1900 جثة من تحت الأنقاض في الموصل منذ تحريرها
     منذ 7 ساعة
 مواقيت الصلاة

الجيزة

الفجر

4:59 صباحاً


الشروق

6:26 صباحاً


الظهر

11:43 صباحاً


العصر

2:36 مساءاً


المغرب

4:59 مساءاً


العشاء

6:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

احتجاج ليبي أمام سفارة السعودية بلندن علي "مختطفي العمرة"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 81
احتجاج ليبي أمام سفارة السعودية بلندن علي "مختطفي العمرة"

احتج نشطاء ليبيون ، أمس الثلاثاء ،أمام السفارة السعودية في لندن، للمطالبة بالإفراج عن ثلاثة ليبيين اعتقلوا في مطار جدة العام الماضي بعد أدائهم مناسك العمرة. مبدين خاوفهم من أن يكون مصيرهم مثل اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب السعودية بالكشف عن مصير الليبيين الثلاثة، وهم: محمد الخضراوي ومحمود بن رجب وحسين زعيط، وهم من قادة تجمع السابع عشر من فبراير ويتحدرون من مدينة الزاوية في ليبيا.

وصرح المتظاهرون أنه لم يتم تقديم أي معلومات عنهم منذ احتجازهم في مطار جدة قبل نحو عام.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers