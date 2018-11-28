احتجاج ليبي أمام سفارة السعودية بلندن علي "مختطفي العمرة"

احتج نشطاء ليبيون ، أمس الثلاثاء ،أمام السفارة السعودية في لندن، للمطالبة بالإفراج عن ثلاثة ليبيين اعتقلوا في مطار جدة العام الماضي بعد أدائهم مناسك العمرة. مبدين خاوفهم من أن يكون مصيرهم مثل اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب السعودية بالكشف عن مصير الليبيين الثلاثة، وهم: محمد الخضراوي ومحمود بن رجب وحسين زعيط، وهم من قادة تجمع السابع عشر من فبراير ويتحدرون من مدينة الزاوية في ليبيا.

وصرح المتظاهرون أنه لم يتم تقديم أي معلومات عنهم منذ احتجازهم في مطار جدة قبل نحو عام.