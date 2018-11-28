الأمن العراقي يفتح المنطقة الخضراء ببغداد أمام حركة السيارات

فتحت قوات الأمن العراقية، مساء اليوم الإربعاء، 28 نوفمبر، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد أمام حركة السيارات، وقال مصدر أمني لوكالة أنباء الإعلام العراقي "واع" إن القوات الأمنية فتحت المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد أمام حركة السيارات، من جهة شارع أبو نؤاس.

وكانت مديرية المرور العامة العراقية، قد أعلنت الأحد الماضي، تأجيل افتتاح المنطقة الخضراء إلى اليومين المقبلين، بعد إخبار الأجهزة الأمنية بذلك، دون ذكر مزيد من التفاصيل، ودعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمام البرلمان، الشهر الماضي، إلى فتح المنطقة، مشدداً على ضرورة تنفيذ هذا الإجراء لكسر الحواجز بين المواطنين.