قطع المياه 24 ساعة عن 9 مناطق بأبو النمرس

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى لأعمال العمرة النصف سنوية بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة، مساء اليوم الإربعاء، 28 نوفمبر، وذلك لرفع كفاءة العمل وتفادى حدوث أية أعطال، وأوضحت الشركة، أنه لسرعة الانتهاء من الأعمال ستضطر لقطع المياه عن بعض المناطق بمركز ومدينة أبوالنمرس وهى ( بنى يوسف ، زاوية أبومسلم ، ترسا ، عرب التل ، الحرانية ، الملاءة ، الريغة ، فرع كامل ، شارع 6 أكتوبر ) وضعف عام بخطوط المياه بباقى الأنحاء ، وذلك لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة الـ 6 مساء يوم الجمعة 30/11/2018 وحتى الساعة الـ 6 مساء يوم السبت 1/12/2018.