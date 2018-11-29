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سوريا.. غارات التحالف تُسفر عن مقتل 6 مدنيين بـ"دير الزور"

منذ 2 ساعة
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سوريا.. غارات التحالف تُسفر عن مقتل 6 مدنيين بـ"دير الزور"

شنت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية على بلدة "هجين" بدير الزور شرق سوريا، وادعت أنها استهدفت مواقع لتنظيم "داعش".


جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة "سانا" عن شهود عيان، أكدوا على أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 6 من السكان المدنيين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.


الجدير بالذكر أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن، يشن باستمرار غارات جوية على بلدة هجين والقرى المجاورة لها باستخدام القنابل الفسفورية ويسقط خلالها ضحايا من المدنيين.


ومن جانبها دعت دمشق الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها إيقاف انتهاكات التحالف الدولي في مناطق شرق سوريا وخصوصا استخدام الفسفور الأبيض، وإنهاء وجوده غير القانوني على الأراضي السورية.

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