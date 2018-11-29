Responsive image

14º

29
نوفمبر

الخميس

26º

29
نوفمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • ​أردنيون يدعون للتظاهر بـ"جمعة معناش" رفضا لـ"الضريبة"
     منذ 2 ساعة
  • الرئيس الأوكراني: سنفرض قيودا على المواطنين الروس في البلاد
     منذ 4 ساعة
  • الخارجية التركية تؤكد للسلطات البريطانية أن رفض طلبات إعادة أعضاء منظمة جولن "غير مقبول"
     منذ 9 ساعة
  • مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء سيول غمرت مدينة سيدنى.
     منذ 10 ساعة
  • قاض أرجنتيني يطلب من وزارة الخارجية السعي للحصول على معلومات من اليمن وتركيا والمحكمة الجنائية الدولية
     منذ 10 ساعة
  • رئيس مجلس النواب الأمريكي يقول إنه طلب من إدارة ترامب إطلاع الكونجرس على قضية خاشقجي
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

المنصورة

الفجر

5:00 صباحاً


الشروق

6:28 صباحاً


الظهر

11:42 صباحاً


العصر

2:33 مساءاً


المغرب

4:56 مساءاً


العشاء

6:26 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

هيومن رايتس واتش: سنلجأ إلى القضاء لمحاكمة "بن سلمان" بدول أخرى

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 267
هيومن رايتس واتش: سنلجأ إلى القضاء لمحاكمة "بن سلمان" بدول أخرى

أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى أنها ستلجأ إلى القضاء لمحاكمة ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" بدول أخرى كما فعلت في الأرجنتين.

يأتي ذلك عقب تقديم قاض أرجنتيني طلبًا إلى خارجية بلاده، يُطالب فيه بجمع معلومات من اليمن وتركيا والمحكمة الجنائية الدولية على خلفية الدعوى.

جاء ذلك على لسان "عمرو مجدي" الباحث بقسم الشرق الأوسط بالمنظمة، حيث قال: "إن المتابعة القضائية ستمتد لدول أخرى يوجد في قانونها مبدأ الولاية القضائية المعروف بالاختصاص الإنساني".

 كما أشار مجدي إلى أن سيتابع ما سيقوم به الادعاء العام في الأرجنتين بشأن إمكانية تحقيق القضاء مع بن سلمان.

الجدير بالذكر أن منظمة "هيومن رايتس واتش" كانت قد طلبت من الأرجنتين يوم الاثنين الماضي، أن تستخدم بندا خاصا بجرائم الحرب في دستورها للتحقيق في ضلوع ولي العهد بجرائم محتملة ضد الإنسانية في اليمن، بالإضافة لقتل خاشقجي.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers