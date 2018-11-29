هيومن رايتس واتش: سنلجأ إلى القضاء لمحاكمة "بن سلمان" بدول أخرى

أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى أنها ستلجأ إلى القضاء لمحاكمة ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" بدول أخرى كما فعلت في الأرجنتين.

يأتي ذلك عقب تقديم قاض أرجنتيني طلبًا إلى خارجية بلاده، يُطالب فيه بجمع معلومات من اليمن وتركيا والمحكمة الجنائية الدولية على خلفية الدعوى.

جاء ذلك على لسان "عمرو مجدي" الباحث بقسم الشرق الأوسط بالمنظمة، حيث قال: "إن المتابعة القضائية ستمتد لدول أخرى يوجد في قانونها مبدأ الولاية القضائية المعروف بالاختصاص الإنساني".

كما أشار مجدي إلى أن سيتابع ما سيقوم به الادعاء العام في الأرجنتين بشأن إمكانية تحقيق القضاء مع بن سلمان.

الجدير بالذكر أن منظمة "هيومن رايتس واتش" كانت قد طلبت من الأرجنتين يوم الاثنين الماضي، أن تستخدم بندا خاصا بجرائم الحرب في دستورها للتحقيق في ضلوع ولي العهد بجرائم محتملة ضد الإنسانية في اليمن، بالإضافة لقتل خاشقجي.

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