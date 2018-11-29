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مجلس الشيوخ يتحدى ترامب ويصوت على مشروع إنهاء دعم السعودية بـ"اليمن"

منذ 7 ساعة
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مجلس الشيوخ يتحدى ترامب ويصوت على مشروع إنهاء دعم السعودية بـ"اليمن"

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء بغالبية كبيرة على مناقشة مشروع قرار، ينهي الدعم العسكري الأمريكي للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.
ويعتبر هذا التصويت تحدٍ واضح للإدارة الأمريكية، حيث حذر وزيري الخارجية والدفاع من أن سحب الدعم من السعودية سيؤدي إلى تفاقم النزاع الدموي في اليمن


ورغم تحذيرات وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، مايك بومبيو، وجيمس ماتيس، من أن سحب الدعم للسعودية سيؤدي إلى تفاقم النزاع الدموي في اليمن، وصوت نحو 63 سيناتورا جمهوريا وديمقراطيا مقابل 37 لصالح إجراء أتاح لمشروع القرار أن يتجاوز عقبة رئيسية في مجلس الشيوخ. وسيحال مشروع القرار إلى تصويت إجرائي اليوم الخميس، قبل المناقشات والتصويت النهائي الأسبوع المقبل.


 
ومن جانبه قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي: "أمام مجلس الشيوخ خياران، إنهاء الدعم الأمريكي للسعودية في حربها في اليمن، أو البقاء في أكبر أزمة إنسانية في العالم".

وأزعج دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوي للرياض أعضاء الكونغرس، ومن بينهم عدد من أعضاء حزبه الجمهوري، خاصة بعد مقتل خاشقجي الذي أقرت به الرياض.


الجدير بالذكر أن المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية تلقي المسؤولية عن الأعداد المرتفعة من القتلى المدنيين في الضربات الجوية في اليمن على السعودية، بالإضافة لحالة الغضب الدولي بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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