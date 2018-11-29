اليونيسف: 14 مليون جرعة لقاح للأطفال تصل "اليمن"

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الخميس، وصول أكثر من 14 مليون جرعة لقاح للأطفال إلى مطار عدن الدولي جنوب اليمن.

جاء ذلك حسب ما نشرته المنظمة في الصفحة الرسمية لمكتبها باليمن على موقع "تويتر"، حيث كتبت: "أكثر من 14 مليون جرعة من لقاح الحصبة والحصبة الألمانية وصلت إلى مطار عدن الدولي، بما يكفي لأكثر من 13 مليون طفل تراوح أعمارهم بين 6 أشهر و15 سنة".

وأضافت المنظمة أن: "اللقاحات وصلت من أجل الحملة الوطنية المقبلة ضد الحصبة والحصبة الألمانية في اليمن"، من دون ذكر موعد انطلاقها".

الجدير بالذكر أن اليمن تشهد منذ نحو 4 سنوات حربًا بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، مما خلف أوضاعًا معيشية صعبة، وأصبح سكان اليمن بحاجة إلى المساعدات.

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