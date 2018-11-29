واشنطن: السعودية ستشتري نظام دفاع صاروخي بقيمة 15 مليار دولار

أعلنت الخارجية الأمريكية يوم أمس الأربعاء، إن السعودية قررت شراء نظاما للدفاع الصاروخي من صنع شركة أميركية بقيمة 15 مليار دولار.



ونقلت وكالة رويترز أن الاتفاق على الصفقة جاء بعد جهود مكثفة من جانب الحكومة الأميركية شملت اتصالا شخصيا بين الرئيس دونالد ترامب والملك السعودي.



وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن مسئولين سعوديين وأميركيين وقعوا خطابات العرض والقبول يوم الاثنين فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أن صفقة نظام ثاد للدفاع الصاروخي كانت قيد النقاش منذ ديسمبر 2016 وإنها تمت الآن.

الجدير بالذكر أن مسئول سعودي أبلغ رويترز في أكتوبر الأول بأن ترامب والعاهل السعودي بحثا الصفقة في اتصال هاتفي في أواخر سبتمبر، وذكر المسئول أنه من المحتمل إتمام الصفقة بنهاية العام.

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