احتجاجات بموريتانيا ضد زيارة ابن سلمان

قام طلاب جامعة نواكشوط اليوم الخميس 29 نوفمبر ، بتنظيم وقفة احتجاجية رفضا للزيارة المقررة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى موريتانيا بعد أيام علي خلفية جرائمة في اليمن واغتيال خاشقجي.

ومن المقرر إن محمد بن سلمان، سيزور موريتانيا في زيارة رسمية يحظى فيها باستقبال رسمي من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، خلال الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر الجاري. حسب موقع "زهرة شنقيط" الموريتاني.

ورفع المحتجون صورا لابن سلمان كتب علها "لا مرحبا بزيارة أبو منشار" وأخرى كتب عليها "لا تندس أرض موريتانيا".

كما هتفوا بشعارات بينها "لا مرحبا بقاتل أطفال اليمن" و"نرفض زيارة من باع فلسطين".