أوقطاي: يجب علي الدول المسلمة بناء اقتصاد انتاجي

دعي نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، اليوم الخميس 29 نوفمبر ،خلال الجلسة الختامية لاجتماع الدورة الـ34 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري "كومسيك"، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول ، الدول المسلمة إلى بناء اقتصاد انتاجي فعّال ويتمتع بقيمة مضافة عالية بدلًا من الاستمرار في الاعتماد على تصدير المواد الخام أو بعض المنتجات الزراعية.

وأوصي على ضرورة التحرك بأسرع وقت من أجل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم الانتاج وتحسّن مناخ الاستثمار.

وأوضح أنه "يجب أن يكون هدفنا بناء اقتصاد انتاجي فعال وقيمته المضافة عالية بدلًا من الاستمرار في الاعتماد على تصدير المواد الخام أو بعض المنتجات الزراعية.



وأعرب عن حزنه حيال حيال الوضع الذي يعيشه العالم الإسلامي في الوقت الراهن، من ظروف صعبة، في سوريا واليمن وليبيا وفلسطين ومناطق أخرى.