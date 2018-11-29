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"معناش" احتجاجات أردنية الجمعة علي قانون الضريبة الجديد

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 202
"معناش" احتجاجات أردنية الجمعة علي قانون الضريبة الجديد

أطلق نشطاء أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للخروج، غدا الجمعة، في تظاهرة والبدء باعتصام أمام مقر الحكومة تحت شعار "جمعة معناش" احتجاجا على قانون الضريبة المعدل، بالتزامن مع احتجاجات أخرى تنفذها قطاعات شعبية مثل سائقي التاكسي رفضا لترخيص سيارات النقل المرتبطة بتطبيقات إلكترونية.

وكتب مئات الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان هاشتاغ "جمعة معناش (لا نملك)"  تعبيرا غضبهم من لجوء الحكومة لجيوبهم بدلا من "استرداد أموال الدولة التي نهبها الفاسدون".


ودعت العديد من الفعاليات الاردنية الشعبية لمسيرة مليونية بإسم الشعب يوم غد الجمعة تحت عنوان "جمعة معناش" تنطلق من عدة أماكن في العاصمة عمان وفي المحافظات ومراكزها بعد صلاة الجمعة.

وانطلقت الدعوة للاحتجاجات من عدة منابر ولجان معنية بالحراك الشعبي وتحت عنوان الرد على محاولات إستعباد الحكومة للمواطن الاردني.

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