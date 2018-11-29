الرئيس التونسي السابق يحذر من أدوار السعودية الخطرة علي تونس

أكد الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي خلال مشاركته في برنامج "بلا حدود" على قناة "الجزيرة"، إن السعودية والإمارات تسعى إلى "لبننة تونس" من خلال تأثيرها المحتمل على الانتخابات المقبلة،حذر من أدوارها "الخطرة" على تونس.

وحذر المرزوقي خلفه السبسي من الاستعانة بالحلف "السعودي الإماراتي"، قائلا إن ذلك يجعل تونس تسير نحو فقدان "استقلالها وهيبتها".



وأضاف المرزوقي أن الإمارات التي اتخذت قرارا سابقا بتصفية "الربيع العربي" حاولت إزاحته من على كرسي الرئاسة، على غرار ما فعلت مع الرئيس المصري محمد مرسي. معتبرا أن استقبال بن سلمان المتورط بقتل خاشقجي "غلطة سياسية وأخلاقية بحق الشعب التونسي والشعوب العربية وأسرة خاشقجي".

واشاد بدور الشعب التونسي "الذي لا يقبل الإغراءات، ولا يخضع لأي تعليمات تخالف المبادئ.