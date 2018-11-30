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رئيس الحكومة الأسبق: سياسة السبسي ضد "النهضة التونسية" عبث

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 132
رئيس الحكومة الأسبق: سياسة السبسي ضد "النهضة التونسية" عبث

قال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي ، اليوم الجمعة 30 نوفمبر، في تصريح صحفي ،إن سياسة الرئيس التونسي قايد السبسي ضد حركة "النهضة"، "عبث" لا طائل من ورائه ، حيث يسعي لتدمير كل شئ لخدمة مصالحة الشخصية  في إطار صراعه مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد".

وأوضح أن "نتائج اجتماع المجلس القومي للأمن أمس كانت إيجابية لجهة تحييد المؤسسة العسكرية عن الخلافات السياسية ، والتصدي للسبسي ازاء رغبته بالإطاحة بحكومة الشاهد ". معتبرا  أن "إقحام  السبسي للمؤسسة العسكرية في خلافه السياسي مع النهضة فيه خطورة كبيرة على مصير الانتقال الديمقراطي".


واوضح الجبالي  أن "السبسي يلعب دورا سلبيا ويستعمل الجبهة الشعبية كما استعمل سليم الرياحي كما يستعمل اتحاد الشغل من أجل الانتقام من النهضة، التي يرى أنها خذلته في مناسبتين عام 2011 لأنها لم تعطه الرئاسة، وكذلك تمسكها بالاستقرار الحكومي وعدم تغيير يوسف الشاهد".

وأشار الجبالي إلى أن "النهضة أخطأت من حيث أنها أعطت الرئيس الباجي قايد السبسي شيكا على بياض، وأنه لذلك الآن يعب دورا سلبيا جدا من شأنه أن يشوش على الانتقال الديمقراطي لكنه لن يستطيع وقفه".


واشار إلي  استقبال السبسي  لولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل يومين، معتبرا "أنه بدأ ينخرط في سياسة المحاور الإقليمية المعادية للثورات العربية".

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