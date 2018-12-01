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الجزائر: وزارة الصحة سجلت نحو 12 ألف حالة إصابة بـ"الإيدز"

منذ 26 دقيقة
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الجزائر: وزارة الصحة سجلت نحو 12 ألف حالة إصابة بـ"الإيدز"

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر يوم أمس الجمعة، أن بلادها سجلت أكثر من 12 ألف حالة إصابة بفيروس الإيدز منذ ظهور المرض عام 1985 إلى غاية 30 سبتمبر 2018.

جاء ذلك حسب ما نشره موقع "الشروق" الجزائري، على لسان  المديرة الفرعية للأمراض المتنقلة والإنذار الصحي بمديرية الوقاية حيث قالت: "منذ 1985 إلى غاية 30 سبتمبر 2018، سجلنا 12083 حالة إصابة بداء الإيدز بمعدل 700 إلى 800 حالة سنويا".


وفي مداخلة لها عبر "القناة الثالثة" للإذاعة الجزائرية الرسمية، عشية إحياء "اليوم العالمي لمكافحة السيدا"، قالت سامية حمادي إن 1880 شخصا من أصل 12083 خضعوا للكشف بصفة متأخرة.

الجدير بالذكر ان تصريحات مسئولة الصحة الجزائرية أكدت على أن الشريحة الأكثر إصابة هي الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة.

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