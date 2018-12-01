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بالرغم من مقاطعة الشعب.. انطلاق الجولة الثانية من انتخابات النواب بـ"البحرين"

منذ حوالى ساعة
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بالرغم من مقاطعة الشعب.. انطلاق الجولة الثانية من انتخابات النواب بـ"البحرين"

وسط حالة من الرفض شبه التام، فُتحت صناديق الاقتراع في البحرين لانتخاب مجلس نواب جديد ومجالس بلدية في جولتها الثانية. 


ومن جانبها دعت جمعية الوفاق في بيان لها أبناء البحرين إلى مقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات التي شبهتها بالمسرحية، مؤكدة على أن الشعب البحريني سجّل بمقاطعته الواسعة موقفاً وطنياً كبيراً حيث لم تتجاوز المشاركة 30%  فقط، على الرغم من محاولات النظام إجبار المواطنين على التصويت.


الجدير بالذكر أن  الانتخابات البرلمانية تحظى بمقاطعة كبيرة من أبناء الشعب البحريني لما لها من دلالات كبرى على عدم مشروعية ما تؤول إليه نتائجها.

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