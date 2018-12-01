في إطار التطبيع... شخصيات عربية تُشارك في مؤتمر لتحسين صورة الصهاينة

في الوقت الذي خرجت فيه أصوات تُنادي بضرورة مقاطعة الكيان الصهيوني بسبب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، تتقاتل شخصيات عربية وعالمية للتطبيع مع الاحتلال بكافة الأشكال السياسية والاقتصادية.

حيث تُشارك شخصيات فلسطينية وعربية في مؤتمر "كونجرس إسرائيل" الذي يُعقَد في مدينة فرانكفورت في ألمانيا، بمشاركة مؤسسات صهيونية وعالمية، ويهدف المؤتمر لتحسين صورة الصهاينة أمام العالم، من خلال حضور شخصيات محسوبة على العرب والفلسطينيين، للتخفيف من حدة المقاطعة.



ومن المقرر أن تُعقد ندوة بعنوان "القدس مدينة تعايش وثقافة"، ترعاها ما تسمى وزارة شؤون القدس في حكومة الاحتلال، يشارك في هذه الندوة رجل الأعمال الفلسطيني "هاني العملي" كممثلاً عن مؤسسة "جيست" التي سبق أن في نظمت ورشات عمل مشتركة بين إسرائيليين وفلسطينيين تحت غطاء "الريادة"، والمعروف عن العلمي بأنه عضو مجلس إدارة في مؤسسة إسرائيلية باسم "ماطي"، ومدير شركة "كوول نت".

بالإضافة لمشاركة "محمد الدجاني" المحاضر السابق في جامعة القدس، والمعروف بتطبيعه وبتأسيسه جمعية باسم "وسطية"، وهو الذي سبق أن اقتاد مجموعة طلبة فلسطينيين إلى "أوشفيتس" وما يطلق عليها معسكرات الإبادة في بولندا.

كما تُشارك الباحثة والمحاضرة في الجامعة العبرية "منى خوري" والتي تُعتبر أول عربية تتولى منصب عمادة كلية الخدمة الاجتماعية في الجامعة العبريّة، ويُعرف عنها اهتمامها بدراسة "بواعث الأطفال المقدسيين في إلقاء الحجارة"، ضمن أهداف واضحة لتقليص هذا العمل النضالي من منطلق التعامل معـه كأزمة تستوجب علاجاً.



وأيضًا يُشارك "باسم عيد"، الذي اشتهر لمشاركته فيما عُرف بـ"منتخب الأحلام الإسرائيلي"، وهو مجموعة من المدافعين عن "إسرائيل" في العالم أمام المطالبين بمقاطعتها وخاصة حركة الـ"ب يدي إس".

من أبرز المشاركين العرب، تُشارك المناصر لدولة الاحتلال "سارة عيدان" عارضة وملكة جمال العراق لعام 2017 وممثلة العراق في مسابقة ملكة جمال الكون 2017، والتي سبق أن زارت دولة الاحتلال في شهر يونيو الماضي.

بالإضافة إلى السعودي "عبد الحميد حكيم"، المدير العام لمركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، مع "عادل فيزي" ممثل للحزب الديمقراطي في كردستان إيران، و"محمد إحسان" من جامعة كردستان، و"بكير لشكري" ممثل "لوبي كردستان إسرائيل"، وعدد من المشاركين الأكراد من "جمعية الصداقة الكردية الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر ما بين 23 إلى 26 نوفمبر الجاري، تحت رعاية عدة جهات صهيونية على رأسهم: وزارة خارجية الاحتلال والصندوق القومي اليهودي، والوكالة اليهودية، وصندوق القدس، ومؤسسات اللوبي الصهيوني في أوروبا، ومنظمة الصهيونية العالمية، وتُعقد تلك الدورة من المؤتمر تحت عنوان "إسرائيل شعب الشعوب"، في إشارة مزعومة يُريد الاحتلال إيصال فكرة أن هناك تنوع ثقافي في دولة الاحتلال.

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