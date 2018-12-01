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الداخلية العراقية تعتقل قناصا داعشيا في مدينة الموصل

منذ حوالى ساعة
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الداخلية العراقية تعتقل قناصا داعشيا في مدينة الموصل

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، مساء اليوم السبت، 1 ديسمبر، اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، عمل قناصا لاستهداف القوات الأمنية في مدينة الموصل، وأن "مديرية شرطة النصر التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، ألقت القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية المطلوب للقضاء والذي اعترف أنه بايع تنظيم "القاعدة" الإرهابي منذ عام 2006 وأنه كان يعمل على تفجير العبوات الناسفة في مدينة الموصل ضد قوات الأمن العراقية في الفترة التي سبقت أحداث العاشر من يونيو عام 2014.

وأضاف البيان، أن الإرهابي عمل أيضا قناصا ضد القوات الأمنية في منطقة حي الصحة واليرموك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، كما عمل فيما يسمى "بديوان الزكاة وديوان الجند"، لافتا إلى أن اعتقاله تم في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال عناصر في "داعش" بمناطق متفرقة من البلاد، كما تضبط أسلحة ومواد تفجير في أوكار وأنفاق تابعة للتنظيم الإرهابي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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