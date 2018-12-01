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الاتحاد العام للصحفيين العرب يتضامن مع مراسل "CNN"

منذ 10 دقيقة
عدد القراءات: 193
الاتحاد العام للصحفيين العرب يتضامن مع مراسل "CNN"

أعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب، مساء اليوم السبت، 1 ديسمبر، تضامنه مع مارك هيل مراسل شبكة CNN  الأمريكية، وكانت وكالات الأنباء قد نقلت أن مارك هيل مراسل شبكة CNN  الأمريكية ألقى خطاباً في الأمم المتحدة دعا فيه العالم إلى مقاطعة "إسرائيل،
واعتبر الاتحاد، أن إقالته تمت نتيجة ما جاء في خطابه والتصريحات التي أدلي بها وهو الأمر الذي يتعارض مع حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.


وقال مارك هيل في خطابه أن فلسطين حرة من النهر إلى البحر الأمر الذي نتج عنه قيام شبكة CNN الأمريكية بفصله من منصبه عقب هذه التصريحات ، وعبر الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه مع الصحفي الحر مارك هيل، داعياً كافة المنظمات الصحفية والإعلامية والقانونية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التضامن معه للضغط على شبكة CNN لإعادته إلى منصبه.
                                    

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