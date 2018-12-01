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إخلاء سبيل وائل عباس في اتهامه نشر أخبار كاذبة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 162
إخلاء سبيل وائل عباس في اتهامه نشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات الجيزة، مساء اليوم السبت، 1 ديسمبر، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إخلاء سبيل المدون وائل عباس، بتدابير احترازية لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه ببث أخبار كاذبة، ويواجه المتهم بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة الانقلاب، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

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