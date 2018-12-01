"بالفيديو": لحظة قتل سائق علي يد ضابط بالمقطم..وإخلاء سبيل الجاني

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قام ضابط شرطة بالأموال العامة بقتل سائق أثناء مشاجرة هو وزملاؤه معه، في منطقة المقطم؛ للخلاف على ركن سيارة.

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى بركات، إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل سائق المقطم بضمان وظيفته.

فيما قررت النيابة حبس 3 مما كانو مه المجني عليه بتهمة الشروع في قتل الضابط المتهم وسرقة سلاحه الميري لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة مقتل سائق يُدعى "أحمد" أثناء مشاجرة مع الضابط بسبب الخلاف على ركن السيارة وإخلاء سبيل الضابط الجاني ، بعد التحفظ علي كاميرات في مسرح الجريمة.