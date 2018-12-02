بومبيو: "لا نمتلك أدلة تُثبت تورط بن سلمان في اغتيال خاشقجي"

أشار وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، إلى أن بلاده لا تملك أدلة تثبت تورط ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، بقتل الصحفي "جمال خاشقجي".

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "سي إن إن" نشرها موقع الوزارة الرسمي، حيث قال بومبيو: "لقد تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع وأواصل العمل عليه، وفرضنا عقوبات على 17 شخصا أتضح على صلة بعملية اغتيال خاشقجي".

وأضاف الوزير الأمريكي: " نقوم بكل ما يمكن من أجل ضمان أننا نتعامل مع هذا الوضع بطريقة صحيحة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ومن أجل الحفاظ على العلاقات الإستراتيجية مع السعودية وحماية الشعب الأمريكي. وكلا هذين الأمرين يمكن تحقيقهما، وفعلنا ذلك بفعالية كبيرة".

وأختتم كلامه نافيًا التقارير التي تخرج بوسائل الإعلام وتُثبت دور بن سلمان في عملية القتل، حيث قال: "قرأت كل المعلومات الاستخباراتية التي تتوفر لدى حكومة الولايات المتحدة، وليس هناك أي دليل مباشر يربطه بقتل خاشقجي، وهذا التصريح دقيق وهام وندلي به اليوم علنيا".



وتطرق بومبيو للحديث عن قضية دعم بلاده للتحالف في اليمن قائلاً: "إنني ووزير الدفاع، جيمس ماتيس، والرئيس ترامب، أكدنا بكل جلاء أننا نعمل على إنهاء الأعمال القتالية في اليمن، والأزمة الإنسانية في هذه البلاد لقد بلغت أبعادا هائلة، ويعاني ملايين الأشخاص من المجاعة أو يقفون على وشكها".

وبرر موقف بلاده من الأزمة اليمنية بثول أن إدارة ترامب خصصت مليارات الدولارات لإنهاء الحرب في اليمن، بجانب المملكة التي دفعت الكثير، مُضيفًا أننا مصممون على معالجة هذه المشكلة مع ضمان أننا لن نصل في نهاية المطاف إلى وجود حزب الله على الحدود الجنوبية للسعودية".



الجدير بالذكر أن الولايات المُتحدة الأمريكية، مُستمرة في دعم السعودية خوفًا من خسارة مليارات الدولارات التي تُنفقها السعودية لشراء الأسلحة من واشنطن، على الرغم من أن كافة الأدلة ومن كافة الجهات أكدت على أن ولي العهد السعودي ضالع في عملية قتل خاشقي، كما أنها من ناحية أخرى تُحاول بشتى الطرق عدم إيقاف الحرب في اليمن دعمًا لقوات التحالف، وخوفًا هزيمة التحالف أمام الحوثيين المدعومين من إيران.

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