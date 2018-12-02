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الكرملين: "بوتين يعتزم زيارة السعودية قريبًا"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 204
الكرملين: "بوتين يعتزم زيارة السعودية قريبًا"

أعلن الكرملين عن عزم الزعيم الروسي "فلاديمير بوتين" زيارة السعودية العام المقبل، دون تحديد موعد نهائي للزيارة، كما استبعد عقد لقاء بين بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في المستقبل القريب.

جاء ذلك على لسان "ديمتري بيسكوف" أمس السبت حيث قال: "إن التحضير لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية ما زال مستمرا، وإن تاريخ الزيارة من الممكن تحديده بعد اللقاء مع ولي العهد السعودي على هامش قمة مجموعة العشرين".

وتأتي تلك الزيارة في أعقاب اتهام المملكة في التخطيط والأمر للقتل الصحفي "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده باسطنبول، وإدعاء وفاته بسبب شجار.

 

الجدير بالذكر أن الرئيس بوتين كان قد التقى ولي العهد السعودي  محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين.

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