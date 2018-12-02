Responsive image

12º

2
ديسمبر

الأحد

26º

2
ديسمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • الخارجية الايرانية: قرارات مجلس الأمن الدولي لم تمنع ايران من اجراء التجارب الصاروخية
     منذ 37 دقيقة
  • أردوغان: لا نريد الإضرار بالعائلة الملكية السعودية ومن مصلحتها كشف المسؤولين عن قتل خاشقجي
     منذ 37 دقيقة
  • الخارجية الايرانية: طبيعة المشروع الصاروخي الايراني هي دفاعية وتم تصميم الصواريخ لتلبية حاجات البلاد
     منذ 37 دقيقة
  • الخارجية الايرانية: من المضحك أن تستدل واشنطن بالقرار الدولي الذي انتهكته بانسحابها من الاتفاق النووي
     منذ 37 دقيقة
  • لجرائمه في اليمن والقنصلية .. رفض شعبي واسع في الجزائر لزيارة بن سلمان
     منذ 38 دقيقة
  • ماكرون: أبلغت بن سلمان رسالة حادة تنقل موقف أوروبا من قضية جمال خاشقجي
     منذ 39 دقيقة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:01 صباحاً


الشروق

6:28 صباحاً


الظهر

11:44 صباحاً


العصر

2:35 مساءاً


المغرب

4:59 مساءاً


العشاء

6:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

ماكرون: "أبلغت بن سلمان رسالة حادة تنقل الموقف الأوروبي بقضية "خاشقجي"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 200
ماكرون: "أبلغت بن سلمان رسالة حادة تنقل الموقف الأوروبي بقضية "خاشقجي"

أكد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" يوم أمس السبت، على أنه أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رسالة حادة تنقل الموقف الأوروبي من جريمة مقتل خاشقجي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الفرنسي في العاصمة الأرجنتينية "بيونس آيرس"، تزامنًا مع ختام فعاليات قمة مجموعة العشرين، حيث قال: "قلت له محمد بن سلمان بصرامة، أننا الدول الأوروبية نرغب في معرفة كل الحقائق بوضوح في واقعة خاشقجي، وأننا نحتاج إلى تحقيق دولي موثوق به".

وأضاف: "أملنا أن تكون نتائج التحقيقات ذات مصداقية على المستوى الدولي، وأن تكون هناك آليات تعاون تضمن الشفافية".

وأختتم تصريحاته في هذا السياق مُشيرًا إلى أنه أبلغ بن سلمان رغبة الدول الأوروبية في إيجاد حل سياسي في أقرب وقت في اليمن، إضافة إلى تحسين الأوضاع الإنسانية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers