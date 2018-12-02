ماكرون: "أبلغت بن سلمان رسالة حادة تنقل الموقف الأوروبي بقضية "خاشقجي"

أكد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" يوم أمس السبت، على أنه أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رسالة حادة تنقل الموقف الأوروبي من جريمة مقتل خاشقجي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الفرنسي في العاصمة الأرجنتينية "بيونس آيرس"، تزامنًا مع ختام فعاليات قمة مجموعة العشرين، حيث قال: "قلت له محمد بن سلمان بصرامة، أننا الدول الأوروبية نرغب في معرفة كل الحقائق بوضوح في واقعة خاشقجي، وأننا نحتاج إلى تحقيق دولي موثوق به".

وأضاف: "أملنا أن تكون نتائج التحقيقات ذات مصداقية على المستوى الدولي، وأن تكون هناك آليات تعاون تضمن الشفافية".

وأختتم تصريحاته في هذا السياق مُشيرًا إلى أنه أبلغ بن سلمان رغبة الدول الأوروبية في إيجاد حل سياسي في أقرب وقت في اليمن، إضافة إلى تحسين الأوضاع الإنسانية.

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