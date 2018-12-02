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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بـ"البحيرة"

منذ 27 دقيقة
عدد القراءات: 82
مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بـ"البحيرة"

لقى عامل مصرعه وأصيب شخص آخر فى حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي  بالقرب من مدينة وادي النطرون  بالبحيرة.

تلقى أمن البحيرة إخطارا بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الكيلو 111 طريق الخدمات  اتجاه القاهرة دائرة المركز، بالانتقال وسؤال شهود عيان تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل، وسيارة ملاكي، وأكد الشهود على أنه أثناء سير السيارة الملاكي اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الأولى التي كانت تقف أقصى جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفـاة مرافق قائد السيارة الملاكي ومقيم بمدينة دمنهور، وكذا إصابة قائدها المذكور بسحجات وكدمات، وتم نقل المُصاب والمتوفي إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون.

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