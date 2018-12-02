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رئيس "النهضة التونسية": تهمة تشكيل تنظيم سري النظام لاحق بها كل معارضيه

منذ 15 دقيقة
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رئيس "النهضة التونسية": تهمة تشكيل تنظيم سري النظام لاحق بها كل معارضيه

أكد رئيس حركة "النهضة التونسية" راشد الغنوشي،اليوم  الأحد 2 ديسمبر ، خلال مشاركته في مؤتمر "حوارات المتوسط" بروما، أن "تهمة تشكيل تنظيم سري لاحق بها النظام كل معارضيه الذين لم يسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم"، مشيرا إلى المحاكمات التي تعرض لها حزبه بسبب رفض النظام السماح له بالتنظيم وبتأشيرة العمل القانوني، والتي كان بعضها تحت عنوان "تشكيل تنظيم سري".

وأوضح الغنوشي  إن حزبه يتمسك بالحوار وإدارة الاختلاف، لأن البلد يحتاج إلى كل التونسيين دون استثناء.

ورأى أن "الهدف من كل هذه المسرحية الوصول إلى انتخابات دون النهضة أو بنهضة منهكة، أو ربما منع الوصول إليها أصلا"، 


وأبدي الغنوشي عن استغربه من أن "نفس الجهات التي شنت علينا تلك الحملات، لا تزال هي وأنصارها يواصلون ذات الاستراتيجية".

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