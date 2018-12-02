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تأجيل محاكمة الرئيس الدكتور محمد مرسي في قضية اقتحام الحدود لجلسة 26 ديسمبر

منذ 3 دقيقة
عدد القراءات: 48
تأجيل محاكمة الرئيس الدكتور محمد مرسي في قضية اقتحام الحدود لجلسة 26 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، مساء اليوم الأحد، 2 نوفمبر، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الرئيس الدكتور محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 26 ديسمبر، ويُعاد طلب الشاهد محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق المخلوع، بصفته العسكرية، عقب تصحيح إعلان طلبه للشهادة، وفق طلب محاميه فريد الديب، وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وعصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
 

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