النظام البحريني يعتقل نحو 1000 أمرأة منذ إنطلاق الاحتجاجات

أعتقلت السلطات البحرينية نحو 1000 سيدة بحرينية منذ انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية».

وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لهاً بمناسبة يوم المرأة البحرينية، إن«المرأة في البحرين تعاني من أشد أنواع الظلم والقسوة والاستهداف على يد السلطات من خلال تعريضها للاعتقال والتعذيب الوحشي وبث الرعب والخوف من خلال ممارسة العنف ضدها".

واشار البيان إلي « مداهمة قوات النظام بالسلاح منزل احدى العوائل البحرينية بمنتصف الليل واعتقال ثلاث شقيقات هن فاطمة وايمان وآمال علي من منطقة الدراز.

كما حكم قامت باعتقال زوجين وترك طفليهما الصغيرين للضياع مما عكس حجم الاستهداف والجرائم التي ترتكب من قبل النظام ضد حقوق المرأة في البحرين».