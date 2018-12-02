Responsive image

13º

2
ديسمبر

الأحد

26º

2
ديسمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • 811 انتهاكا "إسرائيليا" لحرية العمل الصحفي في فلسطين
     منذ 26 دقيقة
  • محكمة الاحتلال تقر هدم بناية من 4 طبقات لعائلة أسير من الامعري
     منذ 27 دقيقة
  • نابلس: إصابات خلال قمع مسيرة داعمة للقدس
     منذ 2 ساعة
  • الخارجية الايرانية: قرارات مجلس الأمن الدولي لم تمنع ايران من اجراء التجارب الصاروخية
     منذ 10 ساعة
  • أردوغان: لا نريد الإضرار بالعائلة الملكية السعودية ومن مصلحتها كشف المسؤولين عن قتل خاشقجي
     منذ 10 ساعة
  • الخارجية الايرانية: طبيعة المشروع الصاروخي الايراني هي دفاعية وتم تصميم الصواريخ لتلبية حاجات البلاد
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

الأسكندرية

الفجر

5:08 صباحاً


الشروق

6:37 صباحاً


الظهر

11:49 صباحاً


العصر

2:38 مساءاً


المغرب

5:01 مساءاً


العشاء

6:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

حبس 3 متهمين من جماهير الاتحاد السكندري في مباراة الزمالك بالبطولة العربية

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 136
حبس 3 متهمين من جماهير الاتحاد السكندري في مباراة الزمالك بالبطولة العربية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين من جماهير نادي الاتحاد السكندري جرى القبض عليهم، عقب انتهاء مباراة الزمالك أول أمس في البطولة العربية بتهمة حيازتهم للشماريخ 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأسندت النيابة للمتهمين الـ3 تهم حيازة شماريخ وإثارة الفوضى، وكانت قد بدأت النيابة التحقيق مع 3 متهمين من جماهير نادي الاتحاد السكندري تم القبض عليهم عقب انتهاء مباراة الزمالك، أمس، في البطولة العربية لحيازة شماريخ.

 

وكانت قد ألقت قوات الأمن أمس، القبض على 3 من جماهير نادي الاتحاد السكندري التي أشعلت الشماريخ بالمدرجات، خلال مباراة الزمالك على ملعب بتروسبورت في إطار إياب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers