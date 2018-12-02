حبس 3 متهمين من جماهير الاتحاد السكندري في مباراة الزمالك بالبطولة العربية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين من جماهير نادي الاتحاد السكندري جرى القبض عليهم، عقب انتهاء مباراة الزمالك أول أمس في البطولة العربية بتهمة حيازتهم للشماريخ 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأسندت النيابة للمتهمين الـ3 تهم حيازة شماريخ وإثارة الفوضى، وكانت قد بدأت النيابة التحقيق مع 3 متهمين من جماهير نادي الاتحاد السكندري تم القبض عليهم عقب انتهاء مباراة الزمالك، أمس، في البطولة العربية لحيازة شماريخ.

وكانت قد ألقت قوات الأمن أمس، القبض على 3 من جماهير نادي الاتحاد السكندري التي أشعلت الشماريخ بالمدرجات، خلال مباراة الزمالك على ملعب بتروسبورت في إطار إياب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

